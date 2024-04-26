【灣區新聞】東灣Fairfield小學5歲學童被同學用跳繩勒頸 家長投訴學校沒保護學生

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【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Fairfield小學一名家長投訴，學校內有同學用跳繩將他的5歲兒子勒頸，他指控學校沒有保護好學生。

5歲的Daniel由於患有自閉症，與他的媽媽Jessica溝通存在困難。

Jessica說：「如果學校不能保護他們，為何我們要讓孩子每天上學8小時？」

當Daniel上週二放學回家時，頸子上有這些瘀痕，令Jessica不知所措。

Jessica說：「校長說她發現是跳繩勒頸造成。」

這件事發生在Fairfield市Fairwiew小學的課外活動期間，Jessica說，一名年齡較大的學生，在學校走廊將繩子多次纏在她兒子的頸上。

Jessica說：「憤怒的是我差點失去兒子，而他們能逃脫謀殺罪嗎？」

課外活動名為Right at School，他們上週向家長發送了一封電子郵件，聲稱學生之間發生的事件，正在調查中。

Jessica說：「已經10日仍未有結果，沒有人聯絡我。」

Fairfield聯合校區回應CBS13電視台時指，他們正在以最嚴肅的態度處理事情。

但這還不足以安慰Jessica，以及同樣是家長的Samantha Siders。

Samantha說：「到目前為止、我所有的孩子都出去了。」

Samantha指，他所有孩子都沒有參與學校的課外活動。

Samantha說：「我兒子明年若來這裡，他說話遲緩，那怎麼辦？他根本就不懂說話，這事若發生在他身上，我們不會知道。」

Jessica目前不讓她兒子上這所學校，並說這區需要改進。

Jessica說：「這裡沒有保護，不關心我兒子安全，這次孩子能脫身，萬一再發生怎麼辦？」

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