【全國新聞】聯邦最高法院審理總統在位時犯法是否享有刑事豁免權

【KTSF 張麗月報導】

有關總統在位時犯法,是否可以享有刑事豁免權的問題,聯邦最高法院週四聆聽前總統特朗普案件訴訟雙方的辯論。

特朗普被指控企圖推翻2020年大選結果,特朗普聲稱,他在任總統時,應該享有絕對的刑事豁免權,免受起訴,否則他只不過是一個有名義而無實權的總統。

聯邦最高法院週四聆聽訴訟雙方的辯論,大法官似乎傾向於拒絕接受特朗普提出的反駁論據。

有法律專家表示,大法官似乎關注到本案的裁決如何影響日後行政部門的運作,在週四接近三小時的辯論中,最高法院聚焦於如果一個在位總統犯了刑事案,究竟總統可以享有多少的刑事豁免權。

法律專家指出,情況看來,以保守派佔多數的大法官,似乎不接受總統享有全面”刑事豁免權”,因為如果總統完全享有行事豁免權,到時總統就甚至可能殺害政敵,都不必面對起訴。

最高法院似乎明白到,這個將會是危險的先例。

這宗官司預料要到6月底才有裁決,但週四的口頭辯論反映,大法官可能同意將案發發還下級法院審理當中某些複雜的問題,這個程序會耗費多個月的時間,令特朗普可能再次當選總統,而不必面對審判,本案特別檢察官Jack Smith因此要求大法官阻止特朗普採取拖延戰術。

