【全國新聞】聯邦最高法院審理總統在位時犯法是否享有刑事豁免權

【KTSF 張麗月報導】
有關總統在位時犯法，是否可以享有刑事豁免權的問題，聯邦最高法院週四聆聽前總統特朗普案件訴訟雙方的辯論。
特朗普被指控企圖推翻2020年大選結果，特朗普聲稱，他在任總統時，應該享有絕對的刑事豁免權，免受起訴，否則他只不過是一個有名義而無實權的總統。
聯邦最高法院週四聆聽訴訟雙方的辯論，大法官似乎傾向於拒絕接受特朗普提出的反駁論據。
有法律專家表示，大法官似乎關注到本案的裁決如何影響日後行政部門的運作，在週四接近三小時的辯論中，最高法院聚焦於如果一個在位總統犯了刑事案，究竟總統可以享有多少的刑事豁免權。
法律專家指出，情況看來，以保守派佔多數的大法官，似乎不接受總統享有全面”刑事豁免權”，因為如果總統完全享有行事豁免權，到時總統就甚至可能殺害政敵，都不必面對起訴。
最高法院似乎明白到，這個將會是危險的先例。
這宗官司預料要到6月底才有裁決，但週四的口頭辯論反映，大法官可能同意將案發發還下級法院審理當中某些複雜的問題，這個程序會耗費多個月的時間，令特朗普可能再次當選總統，而不必面對審判，本案特別檢察官Jack Smith因此要求大法官阻止特朗普採取拖延戰術。
(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment