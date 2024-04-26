【全國新聞】聯邦最高法院審理總統在位時犯法是否享有刑事豁免權

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【KTSF 張麗月報導】

有關總統在位時犯法，是否可以享有刑事豁免權的問題，聯邦最高法院週四聆聽前總統特朗普案件訴訟雙方的辯論。

特朗普被指控企圖推翻2020年大選結果，特朗普聲稱，他在任總統時，應該享有絕對的刑事豁免權，免受起訴，否則他只不過是一個有名義而無實權的總統。

聯邦最高法院週四聆聽訴訟雙方的辯論，大法官似乎傾向於拒絕接受特朗普提出的反駁論據。

有法律專家表示，大法官似乎關注到本案的裁決如何影響日後行政部門的運作，在週四接近三小時的辯論中，最高法院聚焦於如果一個在位總統犯了刑事案，究竟總統可以享有多少的刑事豁免權。

法律專家指出，情況看來，以保守派佔多數的大法官，似乎不接受總統享有全面”刑事豁免權”，因為如果總統完全享有行事豁免權，到時總統就甚至可能殺害政敵，都不必面對起訴。

最高法院似乎明白到，這個將會是危險的先例。

這宗官司預料要到6月底才有裁決，但週四的口頭辯論反映，大法官可能同意將案發發還下級法院審理當中某些複雜的問題，這個程序會耗費多個月的時間，令特朗普可能再次當選總統，而不必面對審判，本案特別檢察官Jack Smith因此要求大法官阻止特朗普採取拖延戰術。

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