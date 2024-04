【加州新聞】南加州大學取消畢業禮 親巴勒斯坦示威者封鎖校園警方拘93人

【KTSF 周正鈞報導】

洛杉磯南加州大學的主校區週三持續有聲援巴勒斯坦的抗議活動,示威者封鎖了校園,警方出動拉人,有國會議員呼籲拜登政府將搞事的留學生驅逐出境。

洛杉磯市警官Kelly Muniz說:「這大學是私人校園,這個團體違抗其某些命令,在那一刻起就是一宗非法入侵事件,我們予以協助並逮捕。」

洛杉磯警方在發出侵佔驅趕警告後開始逮捕示威者,而週三的示威活動中,警方表示有93人因涉嫌非法入侵而被捕。

而當示威者被帶走時,其他示威者則高喊放他們走。

事發在週三較早之時,當校園警察開始清除部份示威者的帳篷時,局面變得緊張,南加州大學校長早些時候表示,許多示威者似乎與學校並無任何關係。

此外,南加州大學校方週四也宣佈,取消原定於5月10號舉行具爭議性的畢業典禮,較早之前南加州大學通知,一名親巴勒斯坦的穆斯林優異生不能在畢業典禮上發言,也曾引發學生示威抗議。

而近日類似的抗議活動,在全國各大主要大學爆發,柏克萊加州大學的示威踏入第三日,現時氣氛仍然和平,示威者的訴求是要求柏克萊校方斷絕對以色列的投資。

而在週四早上,加州大學洛杉磯分校也開始有親巴勒斯坦示威者在校園內紮營。

加大洛杉磯分校發聲明指,雖然有部份校園已被列為禁區,但校內課堂仍如常運作,並且會密切注意事態發展,確保示威安全及和平地進行。

針對這股大學校園聲援巴勒斯坦示威浪潮,除了日前27名國會參議院共和黨人要求拜登政府立即採取應對行動之外,共和黨籍的聯邦眾議員Elise Stafanik也要求拜登政府執行現有法律,將參與示威而被校方停學的留學生驅逐出境。

她指這些示威活動聲援恐怖主義,並傳播不良的意識形態。

