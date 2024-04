【有線新聞】

字節跳動否認計劃出售TikTok。

總部位於北京的字節跳動發聲明,指外媒報道有關公司考慮出售TikTok的消息不實,強調沒有任何出售TikTok的計劃。

美國總統拜登日前簽署法案,限令字節跳動在最長一年內出售TikTok予美國公司,否則可能會全國禁用。

白宮強調法律原意是保障國家安全,不是禁止國民使用TikTok。TikTok行政總裁周受資表示失望,會尋求法院推翻。

