【全國新聞】紐約州上訴庭推翻荷里活大亨Harvey Weistein在紐約的強姦案罪名

【KTSF 張麗月報導】

紐約州一個上訴法院七人合議庭,週四推翻有關荷里活大亨Harvey Weistein在紐約被控強姦案罪名成立的判決,但Weistein仍有牢獄之災。

72歲的Weinstein曾經是荷里活最有權勢的人之一,他在紐約和加州分別因為涉及強姦、性侵案罪名成立,而被判23年及16年刑期。

Weinstein的性侵案,也觸發全球的「MeToo反性侵運動」。

紐約州一個上訴法院七人合議庭週四推翻Weinstein在2020年被控的強姦重罪,理由是法官對Weinstein有偏見,對他作出不適當的裁決,包括容許一些女子就一些不屬於本案指控範圍的事而作證。

法官指,這些錯誤令人震驚,而唯一可以補救的就是重審這案件。

他將由紐約州轉到南加州洛杉磯服刑,因為洛杉磯的主審法官裁定他必須同紐約州的刑期分開執行。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。