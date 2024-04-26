【全國新聞】紐約州上訴庭推翻荷里活大亨Harvey Weistein在紐約的強姦案罪名

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【KTSF 張麗月報導】

紐約州一個上訴法院七人合議庭，週四推翻有關荷里活大亨Harvey Weistein在紐約被控強姦案罪名成立的判決，但Weistein仍有牢獄之災。

72歲的Weinstein曾經是荷里活最有權勢的人之一，他在紐約和加州分別因為涉及強姦、性侵案罪名成立，而被判23年及16年刑期。

Weinstein的性侵案，也觸發全球的「MeToo反性侵運動」。

紐約州一個上訴法院七人合議庭週四推翻Weinstein在2020年被控的強姦重罪，理由是法官對Weinstein有偏見，對他作出不適當的裁決，包括容許一些女子就一些不屬於本案指控範圍的事而作證。

法官指，這些錯誤令人震驚，而唯一可以補救的就是重審這案件。

他將由紐約州轉到南加州洛杉磯服刑，因為洛杉磯的主審法官裁定他必須同紐約州的刑期分開執行。

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