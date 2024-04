【KTSF 周正鈞報導】

加州大學柏克萊分校聲援全國其他大學,親巴勒斯坦的抗議示威踏入第二日,而且越來越多學生加入,大學一方就發出聲明,表示最關心學生學業上所受的影響。

在加州大學柏克萊分校的示威活動踏入第二日,大學週三發出的聲明指,在學期餘下的三個星期裡,柏克萊加州大學將優先考慮學生在學術上的利益,校方將採取必要的措施,以確保抗議活動不會干擾大學的運作。

聲明還表示,目前不會改變大學的投資策略,和正在實踐的計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。