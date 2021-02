柏克萊加大疫情明顯減緩 校方解除宿舍隔離令

【KTSF】

柏克萊加大校園新冠肺炎疫情明顯減緩,校方周二正式解除對校內宿舍的隔離命令。

有鑑於目前每日新增新冠肺炎案例數出現明顯下跌,柏克萊加大宣布,將2月1日起實施的宿舍學生強制隔離令解除,居住在校內宿舍的多數學生終於可以自由出入。

根據校方的疫情數據通報,1月31日的那個星期,校內通報新增156名學生染疫,接下來的一周,新症人數減少為97人,而這個星期兩天以來,則只新增8人染疫,因此新症數目有戲劇性的下跌,校方於是透過電郵通知學生周二起解除隔離令。

校方表示,理解在隔離令實施的兩星期以來,受影響的住宿學生都面對很大的挑戰,校方感激學生的配合,以緩和校內疫情的激增情況,大家的犧牲也換來很大的改變。

不過校方也提醒,在隔離命令解除後,學生們可以回到室內用餐區去領取餐點,並到戶外去運動,但是對於新冠病毒檢測呈陽性反應的學生,仍需要自我隔離14天期滿,也提醒所有學生保持警惕,繼續遵守有關的防疫規定。

校方也將維持為住宿學生每周檢測一次的規定。

