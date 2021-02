舊金山訪谷區發生槍擊案 警方一度封鎖附近住宅區（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)訪谷區周二下午發生槍擊案,涉及4名匪徒,警方一度封鎖現場一帶住宅區,呼籲居民留在家中,警方大约一個多小時之前才解除封鎖令。

舊金山警方下午4點半左右在Twitter發布消息,表示警方在Tucker Avenue、Campbell Avenue、Delta和Rutland街一帶調查一宗槍擊案,呼籲居民不要外出。

本地五號電視台報導指出,下午大約3點,警方收到一宗擅闖民居的報告,警員趕到現場後聽到一下槍聲,然後看見幾個匪徒在逃走,其中一人被捕。

警員之後在現場一帶搜捕其他歹徒,警方出動直升機,另外Daly City警方派出警犬隊,而加州公路巡警也協助調查。

舊金山警方強調過程之中並沒有警員開槍。

版權所有,不得轉載。