舊金山訪谷區發生槍擊案 警方一度封鎖附近住宅區（視頻）

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舊金山（三藩市）訪谷區周二下午發生槍擊案，涉及4名匪徒，警方一度封鎖現場一帶住宅區，呼籲居民留在家中，警方大约一個多小時之前才解除封鎖令。

舊金山警方下午4點半左右在Twitter發布消息，表示警方在Tucker Avenue、Campbell Avenue、Delta和Rutland街一帶調查一宗槍擊案，呼籲居民不要外出。

本地五號電視台報導指出，下午大約3點，警方收到一宗擅闖民居的報告，警員趕到現場後聽到一下槍聲，然後看見幾個匪徒在逃走，其中一人被捕。

警員之後在現場一帶搜捕其他歹徒，警方出動直升機，另外Daly City警方派出警犬隊，而加州公路巡警也協助調查。

舊金山警方強調過程之中並沒有警員開槍。

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