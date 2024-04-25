【全國新聞】農業部改革全美學校餐飲標準 減少糖和鈉含量

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 周正鈞報導】

為了讓學校餐飲更加健康，聯邦農業部週三宣佈將限制供應給近3000萬K-12年級學生的早餐和午餐中，糖和鈉的含量。

在過去14年來，美國農業部首次改革全國的學校餐飲標準，這些變化將在未來幾年分階段實施。

美國心臟協會預防醫學主任Eduardo Sanchez博士說：「由於這些變化，兒童將食用更健康的食物，我們感到非常高興。」

從2025-26學年開始，新的標準要求某些產品，包括早餐穀物、乳酪和加入味道的奶，對添加糖份都會有限制。

到2027-28學年，添加的糖份不能超過一週早餐和午餐總熱量的10%，美國心臟協會預防醫學主任指出，糖是一種熱量來源，但幾乎沒有營養價值，大家其實可以吃到非常美味的食物，而不必添加這些糖。

新的標準還將限制未來學校餐飲中的鈉含量，到2027-28學年，午餐中的鈉將減少15%，早餐中的鈉將減少10%。

美國心臟協會表示，新的標準是朝著正確方向邁出了一步，而且這只是在學校的膳食中降低鹽份及糖份的開始，並不是終點。

另外，消息指，從下一個學年開始，學校還可以要求未加工的農產品要在當地種植、飼養或捕獲。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。