【全國新聞】農業部改革全美學校餐飲標準 減少糖和鈉含量

為了讓學校餐飲更加健康,聯邦農業部週三宣佈將限制供應給近3000萬K-12年級學生的早餐和午餐中,糖和鈉的含量。

在過去14年來,美國農業部首次改革全國的學校餐飲標準,這些變化將在未來幾年分階段實施。

美國心臟協會預防醫學主任Eduardo Sanchez博士說:「由於這些變化,兒童將食用更健康的食物,我們感到非常高興。」

從2025-26學年開始,新的標準要求某些產品,包括早餐穀物、乳酪和加入味道的奶,對添加糖份都會有限制。

到2027-28學年,添加的糖份不能超過一週早餐和午餐總熱量的10%,美國心臟協會預防醫學主任指出,糖是一種熱量來源,但幾乎沒有營養價值,大家其實可以吃到非常美味的食物,而不必添加這些糖。

新的標準還將限制未來學校餐飲中的鈉含量,到2027-28學年,午餐中的鈉將減少15%,早餐中的鈉將減少10%。

美國心臟協會表示,新的標準是朝著正確方向邁出了一步,而且這只是在學校的膳食中降低鹽份及糖份的開始,並不是終點。

另外,消息指,從下一個學年開始,學校還可以要求未加工的農產品要在當地種植、飼養或捕獲。

