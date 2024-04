【全國新聞】全美多地大學親巴勒斯坦示威持續 德州奧斯汀市警方同示威者起衝突

【KTSF 黃侯彬報導】

全國各地的大學生聲援巴勒斯坦的示威活動繼續發生,在德州奧斯汀市,警方在執法時同示威者發生衝突。

德州奧斯汀市警方與加州公路巡警週三在現場戒備,防止示威遊行隊伍進入奧斯汀德州大學校園的大草坪,示威者打算下午在該處集會。

校方已經表明不會容忍示威者在校園內有任何破壞秩序的行為,示威者同警方對峙,然後雙方發生衝突,有人被拘留,但警方沒有說明人數。

消息指,有發動示威的學生團體表示,是響應其他地方的大學聲援巴勒斯坦的示威活動,他們要求校方從以色列的軍工業撤資,及相關的公司劃清界線,以抗議以軍在加沙的軍事行動。

在引人注意的哥倫比亞大學,上週校方報警拘捕了超過一百個在校園示威的人,他們被指擅闖校園及破壞秩序。

在這股抗議浪潮中,有示威者的學生身份遭到質疑,有猶太裔學生就投訴遭到騷擾與威脅。

針對校園發生仇視猶太裔的言論與行為,有27名共和黨籍的聯邦參議員,聯合要求聯邦司法部長與教育部長立即採取應對行動,檢控那些用暴力攻擊及威脅猶太裔學生的暴徒。

網上有不少輿論批評聲援巴勒斯坦的人是哈馬斯的支持者,因為他們只是一味譴責以色列的軍事行動,而不譴責哈馬斯對以色列的大規模恐怖襲擊。

至今仍有超過100個以色列人質被哈馬斯扣押,外界認為當中有4分1人質已經死亡。

以色列誓言要剷除哈馬斯,並打算攻入加沙最南端的拉法,該處被視為哈馬斯最後的據點,目前過百萬的加沙人口在該處避難。

美國等多個國家反對以軍攻入拉法,以免造成更多平民傷亡。

哈馬斯控制的加沙衛生部,聲稱加沙至今有超過3萬人喪生,當中有幾多是哈馬斯分子就沒交代。

