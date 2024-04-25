【灣區新聞】灣區油價再飆升 甚麼原因導致灣區油價居高不下（視頻）

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【KTSF 朱慧琪報導】

灣區的油價又飆升，有加油站已經來到六字頭，除了地緣政治動盪，還有甚麼原因是導致灣區油價居高不下？

從上個月以來，灣區的汽油價格每加侖上漲了約5毫，自去年以來上漲了6毫以上，截至本週，San Mateo縣的油價是全加州最昂貴的10個縣之一。

記者背後這個Arco加油站，是San Mateo縣最便宜的加油站之一，但是週三每加侖普通無鉛汽油也來到了5塊錢。

根據美國汽車協會（AAA）的數據，截至星期二，San Mateo縣普通汽油的平均價格約為每加侖5.62元，高於聖克拉拉縣每加侖5.52元的平均價格，略低於舊金山（三藩市）每加侖5.68元的價格。

AAA分析，油價上漲不光是中東，烏克蘭等地緣政治動盪，在國內春季開始的旅遊需求，在3月和4月期間，聯邦法規要求煉油廠改用更清潔的燃料，或夏季混合燃料，因為天氣變暖往往會產生更多污染物，這也意味著煉油廠必須關閉，做清潔準備，相對的花費也更多。

儘管州長紐森成立的一個監管委員會來防止煉油廠哄抬油價，但似乎還看不出成效。

截至週二，全國普通汽油平均價格約為每加侖3.67元，Santa Clara和Contra Costa縣平均價格是灣區九個縣中最低的。

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