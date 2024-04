【灣區新聞】灣區油價再飆升 甚麼原因導致灣區油價居高不下（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區的油價又飆升,有加油站已經來到六字頭,除了地緣政治動盪,還有甚麼原因是導致灣區油價居高不下?

從上個月以來,灣區的汽油價格每加侖上漲了約5毫,自去年以來上漲了6毫以上,截至本週,San Mateo縣的油價是全加州最昂貴的10個縣之一。

記者背後這個Arco加油站,是San Mateo縣最便宜的加油站之一,但是週三每加侖普通無鉛汽油也來到了5塊錢。

根據美國汽車協會(AAA)的數據,截至星期二,San Mateo縣普通汽油的平均價格約為每加侖5.62元,高於聖克拉拉縣每加侖5.52元的平均價格,略低於舊金山(三藩市)每加侖5.68元的價格。

AAA分析,油價上漲不光是中東,烏克蘭等地緣政治動盪,在國內春季開始的旅遊需求,在3月和4月期間,聯邦法規要求煉油廠改用更清潔的燃料,或夏季混合燃料,因為天氣變暖往往會產生更多污染物,這也意味著煉油廠必須關閉,做清潔準備,相對的花費也更多。

儘管州長紐森成立的一個監管委員會來防止煉油廠哄抬油價,但似乎還看不出成效。

截至週二,全國普通汽油平均價格約為每加侖3.67元,Santa Clara和Contra Costa縣平均價格是灣區九個縣中最低的。

