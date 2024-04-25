【全國新聞】聯邦運輸部頒布新例 航空公司須就航班延誤或取消向乘客退款

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【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦運輸部週三宣布新法例，規定航空公司在發生重大的航班延誤、取消或更改時，必須向乘客提供現金退款選項，新法例在六個月後生效。

就在暑假旺季前，聯邦運輸部通知航空公司有新法規出爐。

聯邦運輸部長布提捷（Pete Buttigieg）說：「由即日起，當航班因任何原因被取消時，消費者有權獲得自動的現金退款，而且必須要迅速退款。」

而這並不僅是快速，消費者無需詢問、即可退回錢。

自動的現金退款，適用於大多數的航班中斷情況，而這項只是運輸部週三公佈針對美國的航空公司的幾項新法規之一，退款不單只是航班取消，還適用於航班嚴重延誤，而新法例下，國內航班延誤3小時或以上、國際航班延誤6小時或以上，就被視為嚴重延誤。

布提捷說：「如果你的行程有另一個大改變，例如你可能要去一個指定機場，但航空公司改變了你的機場地點，或類似的事情，你就可以獲得退款。」

哪機票中的隱藏收費或者有所謂的垃圾收費呢？

布提捷說：「關於資訊的新規定，應該在買機票前被告知相關的一些費用。」

而退款並可能適用於其他服務，包括行李延誤及已付款的機上Wifi網絡，但就用不到。

布提捷說：「Wifi是一個很好的例子，與行李一樣，如果你需要額外支付託運行李費用，但行李沒有到達目的地，那麼你就可以獲得退款。」

這項新法例的設計考慮得更廣泛。

布提捷說：「這給航空公司更多理由去投資和安排務實的航班時間表，以防延誤發生。」

想知道更多關於旅客權利的資訊，可以到Flightrights.gov查明。

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