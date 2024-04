【灣區新聞】加州衛生部提醒民眾響應全國處方藥回收日（視頻）

【KTSF】

4月27日是全國處方藥回收日,全國有數百個地點將會免費提供過期藥物安全回收活動,加州衛生部提醒民眾,屆時可以將家中不需要的藥物,送到參與活動的地點回收,灣區有哪些地方響應呢?

加州衛生部週三鼓勵民眾參與本週六登場的全國處方藥回收日活動,將家中過期或不需要的處方藥,以及電子菸的裝置,都可以拿到參與活動的地點回收,但就不接受針頭或注射器等尖銳物品。

衛生官員表示,家中保留未使用或是過期的處方藥是很危險的,因為這些藥物可能會被不小心服用、被偷,甚至被濫用。

這次的回收行動可以以安全負責任的方式處理這些藥物和電子菸裝置,有助於挽救生命並保護環境。

民眾可以上美國緝毒局活動網頁查詢參與活動的地點,舉例來說,以舊金山(三藩市)94132郵遞區號查詢的話,十英里範圍內就有四處地點接受這些藥物回收,民眾也可以直接致電(800) 882-9539查詢。

加州衛生部表示,根據2022年全國藥物使用和健康調查,有850萬人濫用處方止痛藥,有430萬人濫用處方興奮劑,480萬人濫用處方鎮靜劑或鎮靜劑,這些藥物通常是從家人和朋友那裡獲得的,因此清除家裡不需要的藥物,是確保親人安全的重要方法。

去年4月的全國藥物回收日,一共收回332頓不需要的處方藥,光是在加州就收到超過4萬磅的藥物。

詳情可瀏覽:https://www.dea.gov/takebackday#msdynttrid=wBvN1UwLcLNaNMnhJ02rsfWASzdnZUbsuVX6VSWt9UA

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。