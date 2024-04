【科技新聞】TikTok行政總裁對賣盤法案簽署成法感失望

【有線新聞】

美國強制TikTok賣盤法案生效,行政總裁周受資表示失望,會尋求法院推翻,白宮重申法律原意是保障國家安全,不是禁止國民使用TikTok。

拜登簽署的一籃子法案,包括限令字節跳動在最長一年內出售TikTok予美國公司,否則可能會全國禁用。

周受資直斥華府最終目標是禁用TikTok,表明會尋求法院推翻這項法律:「毫無疑問,這是禁令,禁制TikTok、鉗制你的聲音。放心,我們不會逃避,我們有信心,並將繼續在法庭上爭取你的權利,事實和憲法與我們同一陣線,我們期待再次獲勝。」

白宮重申法律原意是保障國家安全,不是禁止國民使用TikTok,又相信已有美國投資者願意購買該平台,認為中國政府不會阻止出售。

眾議院上月曾通過法案,當時的TikTok賣盤期限約為半年,提上參議院後未有進展,新法令延長賣盤期限至最長一年,涵蓋11月總統大選。拜登競選團隊指會繼續用TikTok做宣傳平台,承認TikTok有影響力。

美國的TikTok用戶約有1.7億,有研究指三分之一30歲以下的美國人透過TikTok獲取新聞資訊。有用家認為拜登政府一方面限制TikTok,另一方面利用TikTok助選是虛偽。

