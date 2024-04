【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)近日在超市售賣的牛奶中,發現了H5N1禽流感病毒,因此聯邦農業部下令對乳牛進行更多的禽流感檢測。

FDA上個月在雜貨店出售的牛奶中,發現了H5N1禽流感病毒,當局認為是對牛奶使用的巴士德低溫消毒過程中的病毒殘留物,這種殺菌方式會將牛奶短暫加熱,以殺死病原體,但認為目前這種對殺菌方式仍然是安全,專家不相信牛奶中發現的病毒會使人生病。

農業部發佈聯邦命令,要求對乳牛進行更多的禽流感檢測,上月當局首次發現H5N1禽流感疫情蔓延至乳牛,目前確認至少8個州的牧場有乳牛感染H5N1禽流感。

