【灣區新聞】舊金山911緊急報案調度中心設施升級後重新開幕（視頻）

April 25, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）911緊急報案調度中心經過重大設施升級後，週三由舊金山市長布里德和舊金山應緊管理局等部門主持開幕儀式。

DEM行政總監Mary Ellen Carroll說：「今天我們在這裡，我非常高興能夠慶祝我們全新的911緊急報案調度中心的剪彩儀式。」

舊金山911緊急報案調度中心，是全國前25名最繁忙的調度中心之一，平均每天會接到3200通電話，中心內的公共安全通訊調度員，是前線應急人員合作，當中包括警察、消防、急救人員、街道危機應對和無家可歸者參與協助反應小組（HEART），用來應對市內的緊急情況。

重新翻修的911緊急報案調度中心，是在舊金山Turk街1011號改善工程，包括增加了5個調度員的工作站，令總工作站數目增至55個，也為未來增聘人手時預留了空間。

此外更新增一個調度員訓練室，更新了員工休息室，並且更新了主管的工作空間，增強監督能力。

2022年底本台去過拍攝，現在比對當年與今日有什麼不同？畫面中可以看到，調度中心的裝修由本來的深色系，變成比較明亮的深色系。

市長布里德就表揚這次的改善工程，依時及按預算進行。

市長布里德說：「我們非常自豪地宣佈，這個設施得以依時及按預算去翻修，這要歸功於Mary Ellen Carroll的帶領，以及舊金山公務局的支援。」

這項工程的費用，是於2020年由舊金山選民投票通過發行債劵籌得。

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