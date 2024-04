【KTSF 張麗月報導】

警方正調查柏克萊加州大學週二晚發生的疑似襲擊傷人案,涉案的一對男女逃去無蹤。

在週二晚9點半左右,警方收到有人報案說,在柏克萊加大University Drive,靠近Crescent Lawn發生疑似襲擊傷人案,有一個人被一男一女襲擊。

根據初步調查,涉案女匪徒向受害人的面部噴射了一些不明液體,而男匪徒就用硬物襲擊受害人的頭部,兩名匪徒其後坐一輛深色舊款的歐洲私家車逃走,這輛車安裝了閃亮的金屬輪圈。

任何人如果有本案相關的線索,可以與柏克萊加州大學警方聯絡,電話是(510) 642-6760。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。