【灣區新聞】舊金山多個勞工社區機構抗議市府削減預算（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府面對巨大的財政赤字,市長要求各部門削減預算,週三多個服務市內勞工的社區機構,在市府大樓集體抗議,要求市府保留撥款,讓他們可以繼續服務勞工階層。

幾十個工會以及為勞工爭取權益的非牟利組織在舊金山市府大樓外面集會,要求市府不要削減對勞工階層的撥款。

華人進步會勞工組織員梁小姐表示,根據市長提出的預算,他們的機構將會失去數十萬元的經費。

梁小姐說:「沒有這些資金代表,有一半的工人或更多的工人,不會知道自己的基本權益,在舊金山低收入工人超過兩萬人,沒有這些資金,意味著有上千上萬的低收入打工仔少了機會了解,原來我有最低工資的權益,我有帶薪病假的權益,我有免受僱主報復的權益,沒有了外展,代表連他們爭取自己權益的第一步也不會踏出。」

梁小姐表示,華人進步會去年透過外展,幫助超過8000個講中文的華裔了解自己的權益。

梁小姐說:「他們知道自己的權益,才會有第二步,就是主動爭取自己的權益,在這個過程,我們至少為幾十個工人爭取資金,但現在因為結構的問題,不單是我們的組織欠缺經費,勞工部本身也處於經費欠缺狀態,所以即使案件呈交上去,也處於長期堆積的狀態。」

蘇子偉在餐館工作,也義務擔任華人進步會工人權益委員會領袖,他說幾年前試過受到僱主剝削。

蘇子偉說:「我做過兩家餐館,之前那一家的老闆娘,以為我們不知道有帶薪休息時間的,所以我做了這麼多年,她從來沒有給我一分鐘帶薪休息,所以我們後來知道之後,我們就會團結一起工人,向她討薪以及去到勞工處和她打官司,最後贏回來的。」

舊金山市府面對龐大財政赤字,市長布里德要求各部門削減預算,市參議會現正審議市長提交的預算可作出修改,6月落實預算後,7月正式生效。

