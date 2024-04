【有線新聞】

美國參議院通過對烏克蘭、以色列和印太軍援,及可能禁制短片分享程式TikTok的法案,總統拜登稱稍後會簽署生效。

眾議院把四項法案綑綁,以修正案方式提交,參議院以79票贊成、18票反對通過,三項軍援法案總值950億美元,其中608億美元軍援烏克蘭、260億美元用作援助以色列和加沙等地區的人道救援、81億美元支援印太,包括台灣。

第四項應對國家安全的法案,包含條款限令字節跳動最長一年剝離TikTok,否則會全國禁用。

