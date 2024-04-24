【灣區新聞】聖荷西警方稱車牌閱讀器有助警方偵破偷車案

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【KTSF 黃恩光報導】

聖荷西警方公佈自從去年開始，在市內安裝車牌閱讀器之後，這種科技協助警方偵破偷車案，去年尋回的偷車總值200萬元。

這個位於聖荷西King Road夾Wilshire大道的路口，週二安裝的車牌閱讀器，是市內第235個車牌閱讀器，市府的目標是今年夏季將車牌閱讀器的總數增加至500個。

市長馬漢（Matt Mahan）強調，這些攝影機只會拍攝車輛的車牌，協助警方破案，不會用來捉開快車或衝紅燈的司機。

馬漢說：「集中調查嚴重罪案，以及財物罪案，包括偷車、劫車、入屋搶劫、兇殺和傷人等等嚴重罪案，我們不會錄影。」

車牌閱讀器會拍攝硬照，讓警方知道車牌號碼，汽車什麼時候在什麼地方。

警察局長Paul Joseph舉例，今年2月初，警方出動直升機找尋一個兇殺案疑犯，透過地面的車牌閱讀器網絡所提供的汽車資料，鎖定疑犯開車的位置，最後出動特警隊拘捕了疑犯。

Joseph說：「這些攝影機幫助警方辨識並緝拿疑犯，遏止犯罪活動，為罪案受害人帶來癒合和伸張正義。」

在財物罪案方面，市長馬漢表示，去年警方透過車牌閱讀器所提供的資料，成功偵破多宗偷車案，尋回的汽車總值200萬元，市府預期今年這種科技，可協助警方尋回總值300萬元的失車。

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