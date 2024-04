【灣區新聞】聖荷西警方稱車牌閱讀器有助警方偵破偷車案

【KTSF 黃恩光報導】

聖荷西警方公佈自從去年開始,在市內安裝車牌閱讀器之後,這種科技協助警方偵破偷車案,去年尋回的偷車總值200萬元。

這個位於聖荷西King Road夾Wilshire大道的路口,週二安裝的車牌閱讀器,是市內第235個車牌閱讀器,市府的目標是今年夏季將車牌閱讀器的總數增加至500個。

市長馬漢(Matt Mahan)強調,這些攝影機只會拍攝車輛的車牌,協助警方破案,不會用來捉開快車或衝紅燈的司機。

馬漢說:「集中調查嚴重罪案,以及財物罪案,包括偷車、劫車、入屋搶劫、兇殺和傷人等等嚴重罪案,我們不會錄影。」

車牌閱讀器會拍攝硬照,讓警方知道車牌號碼,汽車什麼時候在什麼地方。

警察局長Paul Joseph舉例,今年2月初,警方出動直升機找尋一個兇殺案疑犯,透過地面的車牌閱讀器網絡所提供的汽車資料,鎖定疑犯開車的位置,最後出動特警隊拘捕了疑犯。

Joseph說:「這些攝影機幫助警方辨識並緝拿疑犯,遏止犯罪活動,為罪案受害人帶來癒合和伸張正義。」

在財物罪案方面,市長馬漢表示,去年警方透過車牌閱讀器所提供的資料,成功偵破多宗偷車案,尋回的汽車總值200萬元,市府預期今年這種科技,可協助警方尋回總值300萬元的失車。

