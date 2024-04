【加州新聞】執法當局在聖地牙哥及邊境地區繳獲上百萬顆芬太尼及其他毒品（視頻）

【KTSF】

加州打擊類鴉片藥物芬太尼有重大成效,州長紐森週二宣布,在上星期七天期間,執法當局在聖地牙哥及邊境地區協助繳獲上百萬顆芬太尼藥丸,以及其他毒品。

州長紐森週二發布新聞稿,宣布在4月15日到21日七天期間,加州國民警衛隊緝毒組協助聖地牙哥縣警局,以及國土安全部等執法機構,在聖地牙哥縣和邊境地區繳獲超過110萬顆類鴉片藥丸芬太尼,以及523磅的冰毒。

紐森在聲明中表示,正在努力阻止非法毒品進入加州街頭,透過與州、地方和聯邦合作夥伴聯手,繼續打擊社區內的毒品販運。

根據州長辦公室數據,去年紐森增派加州國民警衛隊前往邊境口岸攔截毒品,有關行動導致2023年繳獲創紀錄6萬2千224磅的芬太尼,是自2021年以來增加了1066%。

自從紐森上任以來,加州已經撥款超過10億美元,投入打擊鴉片走私、執法、對抗濫藥致死以及戒毒等方面。

