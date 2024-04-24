【全國新聞】聯邦貿易委員會通過禁令 禁止僱主要求員工簽署非競爭協議

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【KTSF】

聯邦貿易委員會（FTC）週二投票通過一項禁令，禁止營利性公司的僱主，讓員工簽署帶有非競爭條款的協議，也就是俗稱的競業協議，這項禁令全國適用，預料將會影響到數千萬員工，對此美國商會已經揚言將會提告。

FTC週二以3比2表決通過這項禁令，禁止營利性質公司的雇主，要求員工簽署非競爭協議，競業協議一般禁止員工在任職期間或離職後一段時間內，不可以在同領域就職。

拜登總統隨後發聲明表示支持，稱FTC打擊非競爭協議，該協議讓員工簽署合約後不能換工作，拜登表示，應該員工有權去選擇雇主。

FTC表示，全美大約有三千萬個員工，也就是約五分之一的員工，在目前的工作受到非競爭條款的合約約束，抨擊該條款禁止自由轉換工作、降低薪資，將扼殺創新、阻止企業家開設新企業，並破壞公平競爭。

這項禁令將使雇主無法簽訂新的非競爭協議條款，已經簽署的合約，在禁令公頒布後120天失效。

不過禁令也有例外，允許現有的高階主管競業禁止協議繼續有效，高階主管的定義為，年收入超過151,164美元，同時處於制定政策的職位。

不過投反對票的FTC委員認為，禁令不合法，也無法在法律挑戰中勝出。

禁令通過之後，美國商會已經表示會在本周內控告FTC，認為FTC此舉已經超越其行政權責。

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