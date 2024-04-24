【全國新聞】聯邦貿易委員會通過禁令 禁止僱主要求員工簽署非競爭協議

April 24, 2024 新聞, 全國消息

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

聯邦貿易委員會（FTC）週二投票通過一項禁令，禁止營利性公司的僱主，讓員工簽署帶有非競爭條款的協議，也就是俗稱的競業協議，這項禁令全國適用，預料將會影響到數千萬員工，對此美國商會已經揚言將會提告。

FTC週二以3比2表決通過這項禁令，禁止營利性質公司的雇主，要求員工簽署非競爭協議，競業協議一般禁止員工在任職期間或離職後一段時間內，不可以在同領域就職。

拜登總統隨後發聲明表示支持，稱FTC打擊非競爭協議，該協議讓員工簽署合約後不能換工作，拜登表示，應該員工有權去選擇雇主。

FTC表示，全美大約有三千萬個員工，也就是約五分之一的員工，在目前的工作受到非競爭條款的合約約束，抨擊該條款禁止自由轉換工作、降低薪資，將扼殺創新、阻止企業家開設新企業，並破壞公平競爭。

這項禁令將使雇主無法簽訂新的非競爭協議條款，已經簽署的合約，在禁令公頒布後120天失效。

不過禁令也有例外，允許現有的高階主管競業禁止協議繼續有效，高階主管的定義為，年收入超過151,164美元，同時處於制定政策的職位。

不過投反對票的FTC委員認為，禁令不合法，也無法在法律挑戰中勝出。

禁令通過之後，美國商會已經表示會在本周內控告FTC，認為FTC此舉已經超越其行政權責。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*