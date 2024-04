【全國新聞】聯邦貿易委員會通過禁令 禁止僱主要求員工簽署非競爭協議

【KTSF】

聯邦貿易委員會(FTC)週二投票通過一項禁令,禁止營利性公司的僱主,讓員工簽署帶有非競爭條款的協議,也就是俗稱的競業協議,這項禁令全國適用,預料將會影響到數千萬員工,對此美國商會已經揚言將會提告。

FTC週二以3比2表決通過這項禁令,禁止營利性質公司的雇主,要求員工簽署非競爭協議,競業協議一般禁止員工在任職期間或離職後一段時間內,不可以在同領域就職。

拜登總統隨後發聲明表示支持,稱FTC打擊非競爭協議,該協議讓員工簽署合約後不能換工作,拜登表示,應該員工有權去選擇雇主。

FTC表示,全美大約有三千萬個員工,也就是約五分之一的員工,在目前的工作受到非競爭條款的合約約束,抨擊該條款禁止自由轉換工作、降低薪資,將扼殺創新、阻止企業家開設新企業,並破壞公平競爭。

這項禁令將使雇主無法簽訂新的非競爭協議條款,已經簽署的合約,在禁令公頒布後120天失效。

不過禁令也有例外,允許現有的高階主管競業禁止協議繼續有效,高階主管的定義為,年收入超過151,164美元,同時處於制定政策的職位。

不過投反對票的FTC委員認為,禁令不合法,也無法在法律挑戰中勝出。

禁令通過之後,美國商會已經表示會在本周內控告FTC,認為FTC此舉已經超越其行政權責。

