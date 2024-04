【加州新聞】200億元可負擔房屋公債提案或出現在加州11月選票上（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一項高達200億元的可負擔房屋公債提案可能將出現在11月的選票上。

根據加州房屋金融管理局的文件,灣區政府協會上星期四批准這項高達200億的公債提案,預計建造和維護約72,000個可負擔住房單位。

為了讓地方政府決定如何最好地在自己的社區建造和保護可負擔住房,擬議債券的80%資金將直接流向灣區九個縣。

The Daily Journal的報導,根據「地區房屋金融法案」,San Mateo縣可獲得10億到20億資金,其中至少52%用於建造可負擔房屋,15%用於保護,但灣區住房金融管理局和灣區政府協會可以在提案通過後五年內更新百分比。

這項由灣區屋主買單的公債提案,將建立一個區域公共貸款機構,以解決興建可負擔房屋項目的融資問題,為項目提供補助。

根據最新的估計,灣區屋主每10萬估價將付19元給基金,分配用來建造或維護可負擔住房,以估價100萬的房子為例,屋主每年需要支付190元,提案大部分資金將直接撥給灣區各縣興建或保留可負擔房屋。

在San Mateo縣,符合資格申請這些可負擔房屋的是收入不超過收入中位數120%的縣民,截至2023年,San Mateo縣四口之家年收入約21萬美元。

有規劃委員擔心,提案的條文容許官員可以改動規則,改變資金的運用和調配。

灣區房屋金融管理局董事會6月會表決是否將這項公債提案放在選票上,一旦獲得通過,選民便會在11月的選舉中投票是否支持這項公債提案。

按現時的法例,公債提案需要選民三分之二支持票才通過,但如果今年秋天另一個修憲提案也過關,公債提案便只需要55%贊成票就可通過,大大提高這項公債提案獲通過的機會。

