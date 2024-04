【KTSF】

達美航空(Delta)宣布,將在6月1日起為8萬名員工加薪。

達美航空的員工很快將看到薪資單上多了一些錢,達美航空執行長Ed Bastian宣布,將為公司超過8萬名員工加薪,其中空服人員和地勤員工將獲得5%的加薪幅度。

而美國本土的員工,最低時薪也會調至每小時19元。

該公司在聲明中表示,達美航空將以領先業界的整體薪酬,來實現領先業界的績效。

新的薪資調整將從6月1日起生效,達美航空是目前獲利最多的美國航空公司,2023年營利46億美元,比起美國航空(AA)、聯合航空(UA)、西南航空和阿拉斯加航空四家公司加起來的營利總額都還高。

