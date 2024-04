【KTSF 周正鈞報導】

加州南太浩湖市一帶週一開始禁止單次使用水樽在市面出現。

新法例在4月22日地球日實施,加州南太浩湖市已經於2022年通過一項法令,禁止在市政設施和活動中使用單次使用即棄的水樽。

而現在將禁令延伸全市的範圍,禁止在任何地方售賣塑膠水樽產品。

官員鼓勵居民和遊客使用可重複使用的水樽,有專家表示,單次使用即棄的塑料,是污染太浩湖的最大源頭之一。

不過新法令有例外情況,如緊急情況下,以及在醫療保健設施之類的場所,仍然可以使用單次即棄水樽。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。