【全國新聞】俄勒岡州女子被綁架 過程被閉路電視拍下

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【KTSF 周正鈞報導】

俄勒岡州發生一宗綁架案，過程被閉路電視拍下。

事發在星期日晚，在俄勒岡州Hillsboro市一個住宅門口外，有一個尖叫求救的女人被一個男人抱走。

戶主Marisol說：「她看起來很害怕，她的聲音，你可以感覺到她很緊張，她需要幫助。」

Marisol所住房屋的攝影機拍到綁架的過程，她為了安全不願意上鏡受訪，Marisol和她的媽媽當時沒有聽到那女人在他們門外的尖叫聲，但她的媽媽聽到了敲門聲，才查看了他們的門鈴攝錄機，Marisol決定打911報警。

Marisol說：「事件發生在10時48分，我可能到10時55分才知道，在10時59分，我打了911，他們很快就到了，大約十五分鐘左右。」

Marisol指，她和家人都不認識片段中的女人或男人，而根據當地警方消息，片段中的男人似乎是開著一部白色Pick Up貨車離開。

而週二當地警方表示，該名男子已被拘捕，被綁架的女人也安全獲釋，又指該對男女互相認識。

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