【全國新聞】俄勒岡州女子被綁架 過程被閉路電視拍下

【KTSF 周正鈞報導】

俄勒岡州發生一宗綁架案,過程被閉路電視拍下。

事發在星期日晚,在俄勒岡州Hillsboro市一個住宅門口外,有一個尖叫求救的女人被一個男人抱走。

戶主Marisol說:「她看起來很害怕,她的聲音,你可以感覺到她很緊張,她需要幫助。」

Marisol所住房屋的攝影機拍到綁架的過程,她為了安全不願意上鏡受訪,Marisol和她的媽媽當時沒有聽到那女人在他們門外的尖叫聲,但她的媽媽聽到了敲門聲,才查看了他們的門鈴攝錄機,Marisol決定打911報警。

Marisol說:「事件發生在10時48分,我可能到10時55分才知道,在10時59分,我打了911,他們很快就到了,大約十五分鐘左右。」

Marisol指,她和家人都不認識片段中的女人或男人,而根據當地警方消息,片段中的男人似乎是開著一部白色Pick Up貨車離開。

而週二當地警方表示,該名男子已被拘捕,被綁架的女人也安全獲釋,又指該對男女互相認識。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。