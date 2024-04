【國際新聞】美國公佈全球人權報告 指中國繼續對維吾爾穆斯林實施種族滅絕

【KTSF】

美國國務院公佈本年度的全球人權報告,在有關中國的部份,指中國繼續對維吾爾穆斯林,實施違反人道的種族滅絕罪行,以及迫害宗教少數族群。報告也指出,俄羅斯入侵烏克蘭、蘇丹的內戰,以及以色列與哈馬斯爆發的衝突,都是令人關注的主要人權威脅。

美國國務院公佈2023年度的全球人權報告,根據國際人權協定評估200個國家及地區,當中涉及中國的部份,報告指中國繼續對維吾爾族人,以及其他宗教少數族群團體的成員實施種族滅絕、強迫勞動及其他違法人道、違反人權的罪行,當中包括對法輪功的迫害。

此外,報告也指出,有可靠的報導指,當局武斷或非法殺人,民眾被失踪、遭到虐待、遭到醫學手段或心理脅迫,在拘留期間受到非人待遇。

報告指中共控制司法系統,任意干涉私隱,使用侵略性的科技去監控民眾,嚴厲限制網絡自由、言論自由與新聞自由,檢控記者、律師、作者、維權人士、異議分子、上訪人士等等,並實行跨國鎮壓。

此外,報告指出,中國存有人口販運、強迫勞動、禁止獨立行會,並有系統地限制工人的集會自由。

在其他國家方面,報告列出包括俄羅斯入侵烏克蘭、蘇丹內戰,和以色列與哈馬斯衝突,是全球人權面對的最大威脅。

國務卿布林肯在網上發聲明表示,去年適逢聯合國《世界人權宣言》發表75週年,人權報告是基於這份宣言,以及其他協議所闡述的國際公約的人權標準來釐定。

布林肯也提到,伊朗對本國公民,特別是對婦女的壓迫;泰利班統治下的阿富汗對婦女人權的壓制;以及古巴對政治犯的虐待等,都令人關注。

不過布林肯也指出,雖然這些是踐踏人權的行為,但報告中也有令人鼓舞的一面,例如肯雅、日本、愛沙尼亞和斯洛文尼亞在推動性小眾權利方面,以及約旦在推動殘疾人士權利方面都取得進展。

此外,墨西哥在執行勞工法以改善工作條件取得的進展,也令人讚賞。

總而言之,布林肯認為,尊重人權的國家,更有可能能維持和平、繁榮及穩定。

