【國際新聞】美國公佈全球人權報告 指中國繼續對維吾爾穆斯林實施種族滅絕

April 24, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF】

美國國務院公佈本年度的全球人權報告，在有關中國的部份，指中國繼續對維吾爾穆斯林，實施違反人道的種族滅絕罪行，以及迫害宗教少數族群。報告也指出，俄羅斯入侵烏克蘭、蘇丹的內戰，以及以色列與哈馬斯爆發的衝突，都是令人關注的主要人權威脅。

美國國務院公佈2023年度的全球人權報告，根據國際人權協定評估200個國家及地區，當中涉及中國的部份，報告指中國繼續對維吾爾族人，以及其他宗教少數族群團體的成員實施種族滅絕、強迫勞動及其他違法人道、違反人權的罪行，當中包括對法輪功的迫害。

此外，報告也指出，有可靠的報導指，當局武斷或非法殺人，民眾被失踪、遭到虐待、遭到醫學手段或心理脅迫，在拘留期間受到非人待遇。

報告指中共控制司法系統，任意干涉私隱，使用侵略性的科技去監控民眾，嚴厲限制網絡自由、言論自由與新聞自由，檢控記者、律師、作者、維權人士、異議分子、上訪人士等等，並實行跨國鎮壓。

此外，報告指出，中國存有人口販運、強迫勞動、禁止獨立行會，並有系統地限制工人的集會自由。

在其他國家方面，報告列出包括俄羅斯入侵烏克蘭、蘇丹內戰，和以色列與哈馬斯衝突，是全球人權面對的最大威脅。

國務卿布林肯在網上發聲明表示，去年適逢聯合國《世界人權宣言》發表75週年，人權報告是基於這份宣言，以及其他協議所闡述的國際公約的人權標準來釐定。

布林肯也提到，伊朗對本國公民，特別是對婦女的壓迫；泰利班統治下的阿富汗對婦女人權的壓制；以及古巴對政治犯的虐待等，都令人關注。

不過布林肯也指出，雖然這些是踐踏人權的行為，但報告中也有令人鼓舞的一面，例如肯雅、日本、愛沙尼亞和斯洛文尼亞在推動性小眾權利方面，以及約旦在推動殘疾人士權利方面都取得進展。

此外，墨西哥在執行勞工法以改善工作條件取得的進展，也令人讚賞。

總而言之，布林肯認為，尊重人權的國家，更有可能能維持和平、繁榮及穩定。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*