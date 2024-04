【灣區新聞】布里德提出立法在舊金山田德隆區實施局部宵禁 以打擊販毒活動

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德提出立法,建議在田德隆區實施局部宵禁,禁止售賣煙、酒的店鋪以及街角士多,午夜至清晨時分營業,目的是打擊區內的販毒活動。

市長布里德今天向市參議會提出立法,建議規定田德隆區售賣煙、酒和包裝食品的舖頭,包括街角士多,午夜12時至清晨5時不准營業,實行宵禁。

市長指出,市府打擊田德隆區白天公開販毒活動已經看到效果,現在要加強晚間的滅罪措施,但通宵營業的士多,往往是深夜時分聚眾的地方,並成為毒品交易和其他犯罪活動的溫床。

市長辦公室指出,區內小商業表達對於晚間罪案的恐懼,因此市府需要採取行動。

這項立法建議由O’Farrell至McAllister,以及Polk至Jones街範圍內,賣煙酒的士多午夜12是開始宵禁,直到清晨5點,違例的店鋪,在宵禁期間每開一小時,就罰1000元,罰金總額沒有上限。

警方會在區內執法,這項立法不會禁止區內的餐館、酒吧和宴會場地深宵營業。

