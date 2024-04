【灣區新聞】888 Table Tennis獲指定為美國乒乓球官方國家訓練中心（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於Burlingame的888 Table Tennis,被指定為美國乒乓球運動官方國家訓練中心。

美國乒乓球協會主席Viginia Sung說:「我非常自豪且興奮地宣布,888乒乓球中心,正式成為美國國家乒乓球指定訓練中心。」

位於中半島Burlingame 101號公路旁的888乒乓球中心,2021年正式對外開放,週二正式掛牌成為美國乒乓球官方國家訓練中心,這是全美第一間得到認證的國家訓練中心。

過去四年來,這個場地提供頂尖選手的訓練和比賽條件,從奧運選手到休閒愛好者,和乒乓球運動的新秀,四年前代表美國出戰東京奧運的周鑫,目前是888的全職教練。

周鑫說:「這裡可能會以後發展得越來越好,可能會成為一些,包括國際上有一些訓練,也會到這邊訓練,所以就是可能會發展成一些國際上更多的,這種高水平運動員來這裡訓練,然後對這個俱樂部可能會發展更好。」

目前已經確定,灣區有兩名女子選手將代表美國隊,出征7月的巴黎奧運,男子代表隊則要等到5月,名單才會出爐。

這兩名選手是多次代表美國參加奧運的張安(Lily Zhang),以及首次代表美國隊的宋家瑜(Rachel Sung)。

宋家瑜說:「就是有點不敢相信,有可能就是想了很久,但沒有想到說,最後真的,就是看得很激動吧,然後我覺得這個訓練中心。」

宋家瑜目前在洛杉磯加大讀書,周末回到灣區就在這裡練球。

宋家瑜說:「可能就是在國際上都是很非常好的,什麼設備就是場地,那個桌子都非常好,所以還真是很開心。」

週二張安和宋家瑜也示範了一場比賽。

乒乓球在灣區十分熱門,大部分的乒乓球館在南灣和東灣,888乒乓球中心,也為舊金山和中半島的愛好者提供了一個專業的練習場地。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。