【全國新聞】田納西州通過法案 允許教師在學校攜帶槍械

【KTSF 朱慧琪報導】
田納西州通過法案，將允許教師在學校攜帶槍械，法案引起了當地強烈回響，不過實際上很多州份已經陸續制定了類似的法例。
田納西州眾議院週二以68比28票，大比數投票通過受爭議、允許教師在學校攜帶槍械的法案，下一步交由州長簽署成為法律，事件引起一些人士不滿。
反對者表示，擔心會讓學校變得更加危險。
示威者Emmie Wolf-Dubin說：「我用了整個早上說服眾議員Williams，要求他新增修訂讓學生不會死於這項法案，但一切都沒有用。」
示威者Allie Phillips說：「目標是讓槍械遠離學校，而不是將槍帶來學校。」
支持者就表示，他們希望找到一種方法來快速阻止校園槍擊案，一年前田納西州Nashville市一所小學，發生了導致6人死亡的校園槍擊案。
前槍械反應訓練教師Gloria Maas說：「學校在短時間內作回應，是拯救生命的首要指標。」
根據Giffords法律中心，目前很多州份的法例，在不同程度上允許教師攜帶槍械，一些K至12年級的學校，允許一些持有隱閉攜槍許可證的人，將槍械放在上鎖的車中，一些法例甚至允許學校決定是否可以攜帶槍械，而一些州則允許
持有隱閉攜槍許可證的民眾將槍械帶入學校。
而在上週五，艾奧瓦州州長亦簽署類似法案，允許持有許可證的教師在學校攜帶槍械。
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