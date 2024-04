【全國新聞】田納西州通過法案 允許教師在學校攜帶槍械

【KTSF 朱慧琪報導】

田納西州通過法案,將允許教師在學校攜帶槍械,法案引起了當地強烈回響,不過實際上很多州份已經陸續制定了類似的法例。

田納西州眾議院週二以68比28票,大比數投票通過受爭議、允許教師在學校攜帶槍械的法案,下一步交由州長簽署成為法律,事件引起一些人士不滿。

反對者表示,擔心會讓學校變得更加危險。

示威者Emmie Wolf-Dubin說:「我用了整個早上說服眾議員Williams,要求他新增修訂讓學生不會死於這項法案,但一切都沒有用。」

示威者Allie Phillips說:「目標是讓槍械遠離學校,而不是將槍帶來學校。」

支持者就表示,他們希望找到一種方法來快速阻止校園槍擊案,一年前田納西州Nashville市一所小學,發生了導致6人死亡的校園槍擊案。

前槍械反應訓練教師Gloria Maas說:「學校在短時間內作回應,是拯救生命的首要指標。」

根據Giffords法律中心,目前很多州份的法例,在不同程度上允許教師攜帶槍械,一些K至12年級的學校,允許一些持有隱閉攜槍許可證的人,將槍械放在上鎖的車中,一些法例甚至允許學校決定是否可以攜帶槍械,而一些州則允許

持有隱閉攜槍許可證的民眾將槍械帶入學校。

而在上週五,艾奧瓦州州長亦簽署類似法案,允許持有許可證的教師在學校攜帶槍械。

