【全國新聞】因參與抗議活動被Google開除 被解僱員工開記招控訴Google（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

科網巨頭Google一些員工參與抗議活動,反對公司和以色列政府簽定雲端服務合約後,谷歌上星期開除28人,週一被開除的員工召開線上記者會,控訴公司不實說法以及報復員工。

前員工Zelda說:「上週二,Google下令逮捕他們自己的九名員工,包括我在內,因為我們的和平抗議行為,更重要的是,谷歌隨後在完全缺乏正當程序的情況下解雇了28名員工,包括那些沒有直接參與抗議活動的員工。」

多名被谷歌開除的員工週一召開線上記者會,被開除的員工包括紐約及南灣Sunnyvale辦公室。

前員工Emaan說:「我參加Sunnyvale的集會,我沒有被逮捕但被開除。」

記者會主持人表示,除了被解雇的28名員工,谷歌之後又進一步對20多名員工進行不分青紅皂白的報復,其中包括旁觀者,有的甚至只是過來聊天。

總共被開除的員工有50人,他們認為這種公然報復行為,是不分青紅皂白,不公正和錯誤的。

被開除的員工抗議谷歌與以色列政府簽訂價值12億元的Project Nimbus合約,拒絕為「種族滅絕提供技術」,有員工表示,在抗議前,已經多次跟主管表達他們的擔憂。

前員工Seed說:「多年來,谷歌員工一直在倡導反對他們,我們已經嘗試透過適當的管道發聲,我諮詢了我的經理並聽取了他們的建議,我在雲端組織了十多人的小組,要求與高階主管會面討論他們的擔憂,我們從未收到任何回覆,連一句謝謝你的關心都沒有。」

被開除員工提出三個要求,包括刪除計畫項目,解決員工心理健康和安全危機,結束對巴勒斯坦、阿拉伯和穆斯林員工的虐待和歧視文化。

谷歌並未對週一的記者會回應,但谷歌執行長Sundar Pichai上星期事後發出備忘錄,指出谷歌是一家企業,而非擾亂同事或讓他們感到不安全的地方,也不是讓員工以公司作為個人平台討論爭議問題或辯論政治的地方。

