【全國新聞】特朗普掩口費案正式開審 控辯雙方發表開案陳詞（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普面對的第一宗掩口費刑事案週一正式開審,控辯雙方發表開案陳詞,以及傳召第一名證人作證。

特朗普面對的第一宗刑事案,掩口費案,週一在紐約曼克頓法庭正式開審,控方發表開案陳詞時表示,本案是關乎「刑事串謀犯案和隱瞞事實」,但辯方就設法推翻這些講法。

週一也傳召第一名證人作證,他是前小報National Enquirer的出版商David Pecker,Pecker週一短暫作證之後,週二會繼續。

Pecker在整件案中扮演關鍵角色,他被指在2016年大選之前涉嫌有份壓制對特朗普不利的負面消息。

法官週一裁定,如果特朗普出庭作證,就會容許特朗普被其他人詢問關於他的紐約商業民事欺詐案,以及女作家E. Jean Carroll案的裁決,至於特朗普涉嫌違反封口令的聆訊就會在週二展開,特朗普必須每星期四天出庭應訊。

特朗普是在去年3月被曼克頓地檢署檢控,指控特朗普在2016大選之前,透過私人律師向成人電影女星Stormy Daniels支付13萬元掩口費,叫對方不要爆料關於女星與特朗普之間的婚外情,以免影響特朗普的選情。

控方指控特朗普此舉是非法串謀犯案的一部份,破壞2016大選的完整性。

特朗普是美國史上第一位前任總統遭刑事檢控,特朗普也面對另外三宗刑事案,分別是機密文件案、涉嫌推翻2020大選結果的聯邦選舉干預案,以及涉嫌推翻喬治亞州選舉結果案,特朗普面對合共最少88項刑事控罪。

