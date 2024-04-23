【全國新聞】特朗普掩口費案正式開審 控辯雙方發表開案陳詞（視頻）

April 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普面對的第一宗掩口費刑事案週一正式開審，控辯雙方發表開案陳詞，以及傳召第一名證人作證。

特朗普面對的第一宗刑事案，掩口費案，週一在紐約曼克頓法庭正式開審，控方發表開案陳詞時表示，本案是關乎「刑事串謀犯案和隱瞞事實」，但辯方就設法推翻這些講法。

週一也傳召第一名證人作證，他是前小報National Enquirer的出版商David Pecker，Pecker週一短暫作證之後，週二會繼續。

Pecker在整件案中扮演關鍵角色，他被指在2016年大選之前涉嫌有份壓制對特朗普不利的負面消息。

法官週一裁定，如果特朗普出庭作證，就會容許特朗普被其他人詢問關於他的紐約商業民事欺詐案，以及女作家E. Jean Carroll案的裁決，至於特朗普涉嫌違反封口令的聆訊就會在週二展開，特朗普必須每星期四天出庭應訊。

特朗普是在去年3月被曼克頓地檢署檢控，指控特朗普在2016大選之前，透過私人律師向成人電影女星Stormy Daniels支付13萬元掩口費，叫對方不要爆料關於女星與特朗普之間的婚外情，以免影響特朗普的選情。

控方指控特朗普此舉是非法串謀犯案的一部份，破壞2016大選的完整性。

特朗普是美國史上第一位前任總統遭刑事檢控，特朗普也面對另外三宗刑事案，分別是機密文件案、涉嫌推翻2020大選結果的聯邦選舉干預案，以及涉嫌推翻喬治亞州選舉結果案，特朗普面對合共最少88項刑事控罪。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*