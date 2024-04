【全國新聞】聯邦最高法院審理露宿者案件 將決定地方政府可否將露宿街頭刑事化（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週一開始審理露宿者危機問題,將會決定地方政府可否將露宿街頭刑事化,保守派大法官似乎傾向於同意露宿者的紮營問題是複雜的政策,應該由地方政府的立法者,而不是由法官去決定。

本案的訴訟起源於俄勒岡州小鎮Grants Pass,禁止人在公眾地方或市內公園等地方紮營或睡覺,違例者可能被罰295元,或再犯要面對20天監禁刑期。

這個小鎮人口只有不足4萬人,當局在2013至2018的五年期間共發出超過500張違例告票。

在2018年,5名Grants Pass的露宿者,代表市內的無家可歸者,控告當地市政府這項政策,認為禁止露宿者在街頭紮營,是違反憲法第八修正案,即是反對殘忍和不尋常的懲罰。

Grants Pass政府指,對露宿者實施罰款和監禁,並不是殘忍而是有需要的措施,去阻嚇露宿者紮營的問題。

舊金山(三藩市)第九巡迴上訴法庭裁定Grants Pass的法例違憲,因為若市府沒有提供足夠的床位,就禁止人露宿街頭,便屬於殘忍和不尋常的懲罰。

Grants Pass政府因此上訴至聯邦高法院,大法官之所以受理此案,是因為包括加州在內的多個西部州份的民主黨和共和黨籍州長都指出,無家可歸危機是迫切需要解決的問題,第九巡迴上訴法庭的裁決,令地方政府難以處理露宿者紮營的問題,所以請求大法官受理此案。

最高法院週一開始審理露宿者危機問題,聆聽了控辯雙方的爭辯論據,保守派佔多數的大法官似乎同意Grants Pass一名律師提出的論據,認為露宿者紮營問題是複雜政策,應該由地方政府的立法者,而不是法官去決定。

有自由派大法官則認為,睡覺是生理需要,沒有地方住的人會被迫流落街頭,若每個城鎮都通過這種缺乏同情心的法例,無家者在哪裡睡覺?預料最高法院將於6月底作出裁決。

全美許多城市都面對露宿者問題,主要是因為可負擔房屋短缺,根據聯邦房屋及市政發展部,去年全美估計有25.6萬人流浪街頭。

在過去一年,全國的無家者人口超過65萬,上升12%,即增加了超過7萬人,是該政府部門17年來追踪這項數據以來最高數字,而加州的無家者人數佔全國的3分1。

