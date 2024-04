【全國新聞】18歲女子在德拉瓦州州立大學校園內被槍殺身亡

【KTSF】

德拉瓦州星期天發生校園槍擊案,一名18歲女子在德拉瓦州州立大學校園內被槍殺身亡,警方正在調查案件,不過死者並非該校學生。

這起校園槍擊案發生在星期天清晨,一名18歲女性在德拉瓦州大的Warren Franklin宿舍大樓外被發現上半身中了槍傷,送醫後不治,事件導致該校週日所有活動全部取消。

警方尚未公布死者身分,但表示她並非該校學生,而是來自Wilmington的訪客,校方相信死者是和另一名校外女性一起過來找該校的某位學生。

警方發言人Ryan Schmid說:「我們唯一可以發布的就是,在該處宿舍大樓區域發生一些事情,導致槍擊,我們認為該18歲女性並未參與,只是很不幸她剛好在交火中被擊中。」

有家長收到學校發出槍擊事件通知的短訊,連忙到學校查看自己的孩子,對於現在槍枝暴力如此失控感到擔憂。

有學生表示,為受害人祈禱,也有學生認為,學校應該升級保安措施。

學生Jaiden Palmer說:「人們很容易跳進閘門,或是你冒充他人也能輕易入內,太簡單就可以進到裡面。」

德拉瓦州大則回應指,警方在事件後有增加巡邏,校方星期一也取消上課,校內警方強調,確保學生安全是優先要務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。