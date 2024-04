【KTSF】

聯邦農業部提醒消費者,要檢查家中冰箱是否有受污染的牛肉,因為近期有牛肉產品驗出含有大腸桿菌。

聯邦農業部食品安全和檢查服務部門提醒消費者,注意由Greater Omaha包裝公司所生產的牛絞肉產品,驗出大腸桿菌陽性反應。

涉及的問題產品是上個月生產的,產品上標註的食用或冷凍期限為4月22日,包裝上的日期為032824,目前並不需要回收,因為問題牛絞肉已經自流通管道中撤除,但是為了安全起見,當局還是提醒如果家中有購買到這批產品,應該立即退貨,目前尚無消費者因為吃下產品而不適的報告。

