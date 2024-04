【KTSF】

中半島San Mateo縣North Fair Oaks地區週日凌晨發生持刀搶劫案,事主被打傷送院。

根據San Mateo縣警方,凌晨12時半左右,事主在North Fair Oaks 8街夾Middlefield街下車時,一名匪徒向他襲擊,並拿出一把刀指向事主,,後來匪徒在事主身上搶走個人物品,事主受輕傷、送院治療。

據警方表示,匪徒最後是沿8街向東逃跑,警方正在調查事件,任何人有這宗案件的信息,可以聯絡San Mateo縣警方,匿名報案熱線1-(800) 547 2700。

