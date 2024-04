【灣區新聞】舊金山警方市中心進行緝毒行動 一天查獲13.5磅毒品拘13人

【KTSF】

舊金山警方公布,日前在市中心聯合廣場和公共圖書館附近,一項針對打擊毒品的執法行動,一天就查獲了13.5磅的毒品,逮捕了13人,希望能讓當地街道更加安全。

舊金山警方公布了星期二在市中心一帶,包括田德隆區、聯合廣場和舊金山公共圖書館週遭打擊毒品活動的成果。

當局指,這是舊金山市長布里德在2023年5月成立了DMACC毒品市場機構協調中心以來,最大規模的一次執法行動,該中心的任務是結合舊金山和加州,以及聯邦的資源,以摧毀田德隆區和南市場區的毒品市場。

這次行動在一天內繳獲了13.5磅的毒品,舊金山警方特別將執法重點集中在公共圖書館周圍,在該區繳獲了近4磅的毒品,逮捕了13人,其中有5人涉嫌販賣毒品,其他被捕人士則和持有受管制藥物、通缉令和禁制令有關。

此外,針對一項正在進行的毒品調查,警方依搜查令,並在緝毒犬的協助下,查獲多支槍械、彈藥和超過9磅的毒品。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。