【灣區新聞】舊金山警方市中心進行緝毒行動 一天查獲13.5磅毒品拘13人

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舊金山警方公布，日前在市中心聯合廣場和公共圖書館附近，一項針對打擊毒品的執法行動，一天就查獲了13.5磅的毒品，逮捕了13人，希望能讓當地街道更加安全。

舊金山警方公布了星期二在市中心一帶,包括田德隆區、聯合廣場和舊金山公共圖書館週遭打擊毒品活動的成果。

當局指，這是舊金山市長布里德在2023年5月成立了DMACC毒品市場機構協調中心以來，最大規模的一次執法行動，該中心的任務是結合舊金山和加州，以及聯邦的資源，以摧毀田德隆區和南市場區的毒品市場。

這次行動在一天內繳獲了13.5磅的毒品，舊金山警方特別將執法重點集中在公共圖書館周圍，在該區繳獲了近4磅的毒品，逮捕了13人，其中有5人涉嫌販賣毒品，其他被捕人士則和持有受管制藥物、通缉令和禁制令有關。

此外，針對一項正在進行的毒品調查，警方依搜查令，並在緝毒犬的協助下，查獲多支槍械、彈藥和超過9磅的毒品。

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