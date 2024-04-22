【灣區新聞】舊金山West Portal早前發生重大車禍路口或禁私家車通行

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）交通局（SFMTA）宣布，將在West Portal上個月發生重大致命車禍的路口，做出重大的交通安全改變，包括禁止私家車通行。

舊金山West Portal一個月前發生一家四口被撞死的事件後，事發地點Ulloa夾West Portal街的這個路口，交通安全問題就不斷受到熱議。

舊金山交通局日前宣布，在舊金山市長布里德以及當地市議員要求下，將在有關路口作出交通安全上的改變。

該路口涉及行人、汽車，以及三條Muni輕軌行經路線，根據交通局公布的方案，當局可能將限制汽車通行，不讓私家車進入該路口，只允許Muni和商業車輛通行，以保障行人安全，並支持該區域全面禁止左轉。

不過West Portal部分商家擔心會影響到生意，也有商家質疑並沒有數據支撐證實該路口的危險性，卻突然做出改變。

舊金山交通局表示，接下來幾個星期，將會舉辦幾場社區會議，之後才會向SFMTA董事局提出動議，如果獲得通過，最快在今年夏天將做出改變。

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