【灣區新聞】舊金山West Portal早前發生重大車禍路口或禁私家車通行

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)交通局(SFMTA)宣布,將在West Portal上個月發生重大致命車禍的路口,做出重大的交通安全改變,包括禁止私家車通行。

舊金山West Portal一個月前發生一家四口被撞死的事件後,事發地點Ulloa夾West Portal街的這個路口,交通安全問題就不斷受到熱議。

舊金山交通局日前宣布,在舊金山市長布里德以及當地市議員要求下,將在有關路口作出交通安全上的改變。

該路口涉及行人、汽車,以及三條Muni輕軌行經路線,根據交通局公布的方案,當局可能將限制汽車通行,不讓私家車進入該路口,只允許Muni和商業車輛通行,以保障行人安全,並支持該區域全面禁止左轉。

不過West Portal部分商家擔心會影響到生意,也有商家質疑並沒有數據支撐證實該路口的危險性,卻突然做出改變。

舊金山交通局表示,接下來幾個星期,將會舉辦幾場社區會議,之後才會向SFMTA董事局提出動議,如果獲得通過,最快在今年夏天將做出改變。

