【全國新聞】美國眾議院限字節跳動一年內出售TikTok

美國眾議院同時綑綁通過另一項法案,包含禁制短片分享程式TikTok的條款,把要求字節跳動出售旗下TikTok的限期,修訂至最長一年,爭取在參議院通過。TikTok形容是不幸。

眾議院上月通過法案,限令字節跳動在約半年內出售TikTok,否則全國禁用,引發用戶反對,提上參議院後未有進展。

這次《21世紀透過實力促成和平法案》以360票贊成、58票反對,獲得通過。當中包括延長字節跳動出售TikTok的期限至9個月,並授權總統拜登視乎談判出售的進度,可延長多3個月。

法案將與軍援烏克蘭等三項法案,合併以修正案方式,提交參議院審議。分析指國會傾向迅速批出軍援,因此預料TikTok禁令可更快獲參議院通過。

法案還包括制裁伊朗,和扣押凍結的俄羅斯資產。眾議院議長約翰遜指伊朗、俄羅斯和中國帶來挑戰,不可坐視不理:我們的三個主要對手——俄羅斯、伊朗和中國正在合作。他們是全球各地的挑釁者,對全球繁榮和安全構成威脅。他們進一步威脅自由世界,需要美國領導解圍。

TikTok一直被指與字節跳動共享用戶數據,使華府擔憂中國政府能獲取美國用戶資料。

TikTok批評眾議院以人道援助作為幌子,強行通過法案,踐踏美國言論自由、摧毀企業,關閉一個為社會作出貢獻的平台。

