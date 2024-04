【KTSF】

週六在密歇根州一個兒童生日派對上發生悲劇,一名懷疑醉駕的司機,撞入當時正舉辦生日派對的遊艇俱樂部場所,造成一對年幼的兄妹死亡,多人受傷。

密歇根州當局表示,週六下午近3時接報,一架SUV撞入了一個正舉辦生日派對的遊艇俱樂部場所內。

有閉路電視的片段拍到,當時汽車高速行駛,警方指,肇事司機是一名66歲婦女,懷疑她當時醉駕,事故導致一對分別8歲和5歲的兄妹死亡,約有15人受傷,9人要送院,當中數人傷勢嚴重。

肇事司機因涉嫌醉酒後駕駛導致他人死亡而被拘留。

