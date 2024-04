【全國新聞】多款受歡迎零食含致癌化學物 可能在多州禁售（視頻）

【KTSF】

許多受歡迎的零食因為成分含有致癌的化學物質,可能在多個州被禁止販售。

這些食物包括Lucky Charms、Froot Loops等穀物食品,Skittles、Nerds、M&M’s、Flamin’ Hot Cheetos、Doritos等,都是相當受歡迎又經典的零食,大人小孩愛不釋手,一口接一口。

這些食品中的許多化學物質,已經在歐洲大部分地區被禁止,現在美國的幾個州也正在跟進。

去年10月,加州通過了所謂的彩虹糖禁令,Skittles Ban,但不是真正禁售Skittles,而是禁止使用一些可能致癌的化學物質,像是人造色素。

目前至少有五個州,包括加州、伊利諾伊州、密蘇里州、紐約州和華盛頓州已提議或通過法律,禁止使用某些有助於保存食品,但可能導致健康問題相關的食品或色素添加劑。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。