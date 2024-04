【KTSF 嚴劍蓉報導】

國家海洋及大氣管理局(NOAA)預測,今年夏天全美將異常酷熱。

夏天將於6月21日正式開始,但大家要做好準備,因為在夏天正式來到前,天氣已變熱。

國家海洋及大氣管理局發佈,今年夏季的天氣預測,全國大部份地方,6月至8月期間會異常炎熱,東北部和西部大部份地方,預測會錄得高於平均的溫度,灣區也有3至5成機會錄得高於正常的氣溫。

國家海洋及大氣管理局的氣象學家向USA Today解釋,他們考慮到聖嬰現象減弱,同時聖女現象增強,因此預測會出現炎熱的夏天。

不過並非所有天氣預報員都同意,Accuweather的科學家指,除了東北部和西南部一些炎熱地區,其他地方的民眾可以期待迎接沒有那麼熱的夏天。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。