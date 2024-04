【灣區新聞】舊金山動物園對於大熊貓回歸感到興奮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

雖然舊金山(三藩市)於上世紀80年代曾經短暫接待過大熊貓,但今次是舊金山首度和中國正式簽署租賃合約,舊金山動物園對於大熊貓回歸感到興奮。

舊金山動物園上一次迎來大熊貓,已經要數到1984年的夏季奧運會,當時一對名為「永永」及「迎新」的大熊貓,雖然只是暫時留在舊金山,但短短三個月,已經為動物園吸引了超過26萬人次訪客,比平均入場人數多四倍,一對大熊貓之後再於1985年到訪舊金山。

市長布里德指,大熊貓將會帶動舊金山經濟和旅遊業。

舊金山動物園則指,對於大熊貓多年後再度回來舊金山感到興奮,相信大熊貓能拉近兩個不同文化的距離。

舊金山動物園園長Vitus Leung說:「誰不喜歡熊貓呢,牠們非常有趣,像我說的熊貓是拉近文化分歧的橋樑,舊金山是一個絕佳的地方去作為他們的家。」

至於市民又有什麼看法呢?

Tony說:「我感到非常興奮,很多人都喜歡熊貓,牠們像樹熊一樣可愛,沒有人不喜歡熊貓。」

Rob說:「這非常好,小朋友需要見識不同動物,大熊貓將會非常酷,我認為這是舊金山可解決的其中一個問題。」

舊金山動物園預計明年迎來大熊貓,實際時間將視乎動物園什麼時候完成興建熊貓館,來自北京動物園的工程師,本星期亦到訪舊金山,和動物園商討大熊貓的新家。

