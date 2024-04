【全國新聞】美國國會通過對烏克蘭、以色列等軍援撥款

【有線新聞】

美國對烏克蘭、以色列及印太的軍援撥款,拖延多時終於獲眾議院通過,預料一星期內正式生效。烏克蘭總統澤連斯基感謝美方援助。

撥款通過後,有議員拿出烏克蘭國旗揮舞,被議長制止。

這份608億美元的援助烏克蘭法案,受到共和黨強硬派反對,多次闖關失敗。這次獲得311票贊成,包括民主黨全體議員,共和黨亦有過百名議員支持。

內容包括資助美軍在烏克蘭的行動,為美軍添置武器和設備,及資助烏克蘭購入防空系統。

軍援法案拖延多個月,眾議院議長約翰遜最後決定以分拆法案方式,同日表決對烏克蘭、以色列及印太地區、包括台灣的三項撥款法案,總值約950億美元。

參議院預料周二開始審議,一星期內提交總統拜登簽署生效。

拜登讚揚眾議院在關鍵時刻團結起來,放下黨派分歧、以國家安全為先,向世界展示美國的領導能力。

烏克蘭總統澤連斯基感謝美方提供烏軍期待已久的援助,認為能避免戰事擴大,拯救無數平民,長遠對兩國都有好處。

俄羅斯就批評美方通過撥款法案,只會加劇分歧,並揚言反擊。

