【活得更健康】4月是美國的帕金森症宣傳月 帶您了解帕金森症（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

4月是美國的帕金森症宣傳月，本集的活得更健康，本台訪問到一位華裔內科醫生，分享她的臨床經驗，帶您更了解帕金森症，以及照顧帕金森症患者要注意哪些事項。

在美國有大約一百萬人罹患帕金森症，Kaiser醫院內科醫生許育文表示，她在看診時也發現到帕金森氏在華人社區也是一種常見的疾病，但為何會罹患帕金森症，原因仍然不明，診斷也有限制。

Kaiser Permanente舊金山中文門診部醫生許育文說：「我們醫生是通過你的臨牀症狀，跟醫生做一些體檢，可以查到你有這種這種病，95%以上我們都查不出什麼遺傳啊，也不能夠通過抽血或者大腦掃描可以診斷，一般來說 ，就是病史跟你的那個體檢，可以確診，但是年齡、就是年齡偏大，那你可能得帕金森的症狀會更多一點點，還有就是有一些化學物質叫做TCP，這種化學物質，會引起你產生那個，跟你的帕金森症是有聯繫的

帕金森氏症是由於大腦中的異常斑塊所引起大腦迴路破壞，而造成的一種神經性退化性疾病，最普遍的症狀就是靜止性的顫抖，但也有其他意想不到的症狀，包括抑鬱。

許育文說：「面部的表情會比較僵硬，還有身體會比較僵硬，而且還會引起心理情緒上的變化，比如說非常常見的就是慢性失眠了，還有抑鬱症是非常常見的，還有到最後也會引起腦退化。」

另外，從寫字也可以看出端倪。

許育文說：「有的人寫字的時候，會寫得越來越小，越來越小，這是一個很常見的一個症狀。」

由於罹患帕金森症的人士年齡普遍偏大，許育文建議，如果家中長者出現抑鬱的情況，可以就醫檢查是否跟帕金森症有關，至於該如何照顧帕金森症的患者呢？

許育文說：「最最重要的特別是，因為他的身體比較僵硬，所以防止摔倒是非常、非常、非常注意的地方，你必須要保證，您廁所的地方有足夠的燈，還有你上廁所洗澡的時候，會要有淋浴椅，或者就是有扶手要防止跌倒骨折。」

目前帕金森症尚未有根治的治療方式，但有藥物可以幫助緩解症狀，然而照顧患者也是一個漫長的過程，雙方都要相互理解。

許育文說：「因為這是一個非常傷感的疾病，也是需要長時間的照顧，所以被照顧的人是很辛苦的，但是照顧的那個人也是很辛苦的，所以我覺得被照顧人跟照顧人，需要互相溝通。」

Kaiser醫院也有提供中文訓練課程，提供包括帕金森症相關資源，詳情可以瀏覽：https://thrive.kaiserpermanente.org/care-near-you/northern-california/sanfrancisco/health-resources/care-in-chinese/

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