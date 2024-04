【活得更健康】4月是美國的帕金森症宣傳月 帶您了解帕金森症（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

4月是美國的帕金森症宣傳月,本集的活得更健康,本台訪問到一位華裔內科醫生,分享她的臨床經驗,帶您更了解帕金森症,以及照顧帕金森症患者要注意哪些事項。

在美國有大約一百萬人罹患帕金森症,Kaiser醫院內科醫生許育文表示,她在看診時也發現到帕金森氏在華人社區也是一種常見的疾病,但為何會罹患帕金森症,原因仍然不明,診斷也有限制。

Kaiser Permanente舊金山中文門診部醫生許育文說:「我們醫生是通過你的臨牀症狀,跟醫生做一些體檢,可以查到你有這種這種病,95%以上我們都查不出什麼遺傳啊,也不能夠通過抽血或者大腦掃描可以診斷,一般來說 ,就是病史跟你的那個體檢,可以確診,但是年齡、就是年齡偏大,那你可能得帕金森的症狀會更多一點點,還有就是有一些化學物質叫做TCP,這種化學物質,會引起你產生那個,跟你的帕金森症是有聯繫的

帕金森氏症是由於大腦中的異常斑塊所引起大腦迴路破壞,而造成的一種神經性退化性疾病,最普遍的症狀就是靜止性的顫抖,但也有其他意想不到的症狀,包括抑鬱。

許育文說:「面部的表情會比較僵硬,還有身體會比較僵硬,而且還會引起心理情緒上的變化,比如說非常常見的就是慢性失眠了,還有抑鬱症是非常常見的,還有到最後也會引起腦退化。」

另外,從寫字也可以看出端倪。

許育文說:「有的人寫字的時候,會寫得越來越小,越來越小,這是一個很常見的一個症狀。」

由於罹患帕金森症的人士年齡普遍偏大,許育文建議,如果家中長者出現抑鬱的情況,可以就醫檢查是否跟帕金森症有關,至於該如何照顧帕金森症的患者呢?

許育文說:「最最重要的特別是,因為他的身體比較僵硬,所以防止摔倒是非常、非常、非常注意的地方,你必須要保證,您廁所的地方有足夠的燈,還有你上廁所洗澡的時候,會要有淋浴椅,或者就是有扶手要防止跌倒骨折。」

目前帕金森症尚未有根治的治療方式,但有藥物可以幫助緩解症狀,然而照顧患者也是一個漫長的過程,雙方都要相互理解。

許育文說:「因為這是一個非常傷感的疾病,也是需要長時間的照顧,所以被照顧的人是很辛苦的,但是照顧的那個人也是很辛苦的,所以我覺得被照顧人跟照顧人,需要互相溝通。」

Kaiser醫院也有提供中文訓練課程,提供包括帕金森症相關資源,詳情可以瀏覽:https://thrive.kaiserpermanente.org/care-near-you/northern-california/sanfrancisco/health-resources/care-in-chinese/

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。