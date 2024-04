【KTSF】

南加州洛杉磯的環球影城主題樂園內,一架遊園列車發生事故,據報有乘客被拋出車外,15人受傷送院。

當局稱,在週六晚約9時接報,好萊塢環球影城主題樂園內,有一架遊園列車發生事故,造成十多人輕傷,一人重傷。

列車的司機表示,由於機械故障,導致其中一輛列車撞上軌道護欄,當局仍在調查事故原因中。

根據CNN有線電視新聞網引述洛杉磯縣警辦公室指,當時有乘客被拋出車外,事故造成15人受傷送院。

環球影城表示,正努力為顧客提供支援,了解事故原因。

環球影城的遊園列車是該樂園的招牌項目之一,載著遊客遊覽園內各個拍攝地點,包括許多著名的電影場景,也有讓遊客戴上3D眼鏡的互動體驗。

