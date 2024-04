【灣區新聞】舊金山亞洲藝術博物館舉辦《鳳凰故國：青銅時代曾楚藝術展》（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)亞洲藝術博物館舉辦《鳳凰故國:青銅時代曾楚藝術展》,展出由中國湖北省博物館提供的接近200件文物,包括在2500年前,春秋戰國時代製作的各種青銅器、玉器、絲織品和漆器。

舊金山亞洲藝術博物館,以這一段舞蹈表演為《鳳凰故國:青銅時代曾楚藝術展》,揭開序幕。

中國國家文物局局長李群說:「我們這個展覽將會用文化和藝術語言,向美國觀眾展現悠久燦爛中華文化的魅力,以深度的學術研究和醉心的考古發掘成果,呈現中華人民的連續性、統一性、和平性、包容性、創作性。」

這次展覽展出超過150件,從未在美國展出的文物,當中亦有不少展品是首度展出,包括用純金製造的餐飲器具,和全球首個金屬冰箱。

亞洲博物館表示,在經過3年籌備及3年等候,終於將展覽呈現在市民眼前,今次的活動是中國近年在美國舉辦最大規模的文物展。

亞洲藝術博物館中國部主任張帆博士說:「這是一個非常難得的大展,裡面有很多國寶級的文物,所以歡迎大家過來欣賞,這些2500年前製作的一些青銅器、玉器、絲織品和漆器,通過2500多年的時間,它們能夠保存下來已經是實屬一些奇蹟。」

張博士又解釋,展覽突顯曾國和楚國之間的鬥爭,亦強調觀眾互動,其中一環就是讓觀眾,感覺置身於文物的出土地點一樣。

張博士說:「我們把很多文物放到它原來的使用環境中,把文物的使用功能及當時的故事,反映給我們的觀眾,所以想通過這種比較新穎的陳列方式,來給觀眾一個全新的觀賞體驗。」

展覽為期三個月,由即日起至7月22日在舊金山的亞洲藝術博物館展出。

