【加州新聞】Stockton聯合校區前校董會主席涉挪用公款被捕

加州中谷Stockton聯合校區前校董會主席AngelAnn Flores,涉嫌挪用公款等被逮捕。

加州中谷地區San Joaquin縣警週五持搜查令,在前Stockton聯合校區校董會主席AngelAnn Flores的家中將其逮捕。

警方指去年4月起,調查該學區發現有詐欺和財務管理不當等問題,隨後對董事會7名校董的校區信用卡使用情況進行分析後,發現47歲的Flores涉嫌挪用學校公款,用學校的信用卡謀取個人利益,購買價值超過一千美元的汽油和食物,其他校董則沒有違法使用校區信用卡的情形。

Flores還被指控提交與學區無關的虛假車禍保險索賠。

不過一年多前,正是Flores主動要求學校展開審計,在學區接獲報告有違規行為和異常合約的情況後,Flores當時接受訪問時表示:「是我主動請求FCMAT(財政危機管理和協助工作組)來審計我們學區,因為我親眼目睹學區發生大量非法活動,而我是少數,所以他們要確保讓我保持沉默。」

結果該審計報告發現,過去幾年該學區確實存在詐欺、資金濫用和違規支出的證據,隨後多個機構聯手對學區展開調查。

直到今年4月10號,Flores向法院提交了針對Stockton聯合學區,還有San Joaquin縣警及縣地檢官辦公室的的民事索賠。

代表律師Tori Verber Salazar對19號縣警逮捕Flores的的行動表示不滿:「16個月以來,警方從未起訴過AngelAnn Flores,但2日後、即是我們提出民事索賠48小時後,警方以最公開的方式逮捕她,並阻止她回家與家人、孩子團聚,令人難以置信。」

Flores目前面臨四項指控,包括重大盜竊、盜用公款、公職人員貪汙、以及保險詐欺,保釋金被訂為17萬5千元,Flores預計將在下週出庭。

