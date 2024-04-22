【加州新聞】Stockton聯合校區前校董會主席涉挪用公款被捕

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加州中谷Stockton聯合校區前校董會主席AngelAnn Flores，涉嫌挪用公款等被逮捕。

加州中谷地區San Joaquin縣警週五持搜查令，在前Stockton聯合校區校董會主席AngelAnn Flores的家中將其逮捕。

警方指去年4月起，調查該學區發現有詐欺和財務管理不當等問題，隨後對董事會7名校董的校區信用卡使用情況進行分析後，發現47歲的Flores涉嫌挪用學校公款，用學校的信用卡謀取個人利益，購買價值超過一千美元的汽油和食物，其他校董則沒有違法使用校區信用卡的情形。

Flores還被指控提交與學區無關的虛假車禍保險索賠。

不過一年多前，正是Flores主動要求學校展開審計，在學區接獲報告有違規行為和異常合約的情況後，Flores當時接受訪問時表示：「是我主動請求FCMAT（財政危機管理和協助工作組）來審計我們學區，因為我親眼目睹學區發生大量非法活動，而我是少數，所以他們要確保讓我保持沉默。」

結果該審計報告發現，過去幾年該學區確實存在詐欺、資金濫用和違規支出的證據，隨後多個機構聯手對學區展開調查。

直到今年4月10號，Flores向法院提交了針對Stockton聯合學區，還有San Joaquin縣警及縣地檢官辦公室的的民事索賠。

代表律師Tori Verber Salazar對19號縣警逮捕Flores的的行動表示不滿：「16個月以來，警方從未起訴過AngelAnn Flores，但2日後、即是我們提出民事索賠48小時後，警方以最公開的方式逮捕她，並阻止她回家與家人、孩子團聚，令人難以置信。」

Flores目前面臨四項指控，包括重大盜竊、盜用公款、公職人員貪汙、以及保險詐欺，保釋金被訂為17萬5千元，Flores預計將在下週出庭。

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