【全國新聞】哥倫比亞大學充斥以哈戰爭示威 有猶太裔學生稱感覺不安全

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【KTSF 周正鈞報導】

由於過去幾日，哥倫比亞大學校園內都有著不同立場針對以哈戰爭的示威，週一所有課堂都改為網上授課，有學生向校方投訴表示，校園已經不是一個安全的地方。

哥倫比亞大學的猶太人學生表示，在校園裡不安全。

哥倫比亞大學的猶太學生Andrew Stein說：「我在紐約街頭，比在校園裡感到更安全。」

哥倫比亞大學校園充滿緊張氣氛。

當局上周拆除主要由親巴勒斯坦支持者組成的營地，又回來了，紐約市警察局星期一表示，他們在這所私立大學的執法權力有限。

NYPD法律事務副局長Michael Gerber說：「除非有罪案在發生，否則我們不能隨意進入哥倫比亞校園。」

但一些猶太裔學生說罪案正在發生。

哥倫比亞大學有猶太裔學生說：「我個人受到了人身攻擊，我的朋友也受到了人身攻擊。」

Yehuda Drizin是哥倫比亞大學哈巴德中心的拉比，這機構在全球多所大學設立中心，為猶太裔學生提供社交、文化以及宗教活動，他表示，猶太裔學生覺得走出宿舍，去哈巴德中心不安全，這是不可接受的。

而自上周以來，校園已有100多人被捕，警方強調，這些人被捕，是因為非法侵占校園，而不是因為參與抗議。

紐約警方發言人Michael Gerber說：「關於設帳篷的規則，學生可以聚集的方式和時間的規則，這些都是大學的規則，我們不是這些規則的執行者。」

Owen Buxton是波士頓Emerson學院的學生，他支持巴勒斯坦，他表示受到哥倫比亞大學校園抗議活動的啟發，Emerson大學的學生也在校園紮營抗議。

類似的示威活動，現在擴展到其他學校，如麻省理工，以及耶魯大學，星期一早上，康涅狄格州New Haven市警方指出，有數十人因非法侵占校園而被捕。

紐約警方表示，他們正在哥倫比亞大學周圍提供「安全走廊」計劃，在某些路線上增加額外的警員。

警方表示，尊重大眾的抗議及示威權利，但指出，如果有人越過那條線並犯罪，紐約警方將採取行動。

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