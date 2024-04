【全國新聞】哥倫比亞大學充斥以哈戰爭示威 有猶太裔學生稱感覺不安全

【KTSF 周正鈞報導】

由於過去幾日,哥倫比亞大學校園內都有著不同立場針對以哈戰爭的示威,週一所有課堂都改為網上授課,有學生向校方投訴表示,校園已經不是一個安全的地方。

哥倫比亞大學的猶太人學生表示,在校園裡不安全。

哥倫比亞大學的猶太學生Andrew Stein說:「我在紐約街頭,比在校園裡感到更安全。」

哥倫比亞大學校園充滿緊張氣氛。

當局上周拆除主要由親巴勒斯坦支持者組成的營地,又回來了,紐約市警察局星期一表示,他們在這所私立大學的執法權力有限。

NYPD法律事務副局長Michael Gerber說:「除非有罪案在發生,否則我們不能隨意進入哥倫比亞校園。」

但一些猶太裔學生說罪案正在發生。

哥倫比亞大學有猶太裔學生說:「我個人受到了人身攻擊,我的朋友也受到了人身攻擊。」

Yehuda Drizin是哥倫比亞大學哈巴德中心的拉比,這機構在全球多所大學設立中心,為猶太裔學生提供社交、文化以及宗教活動,他表示,猶太裔學生覺得走出宿舍,去哈巴德中心不安全,這是不可接受的。

而自上周以來,校園已有100多人被捕,警方強調,這些人被捕,是因為非法侵占校園,而不是因為參與抗議。

紐約警方發言人Michael Gerber說:「關於設帳篷的規則,學生可以聚集的方式和時間的規則,這些都是大學的規則,我們不是這些規則的執行者。」

Owen Buxton是波士頓Emerson學院的學生,他支持巴勒斯坦,他表示受到哥倫比亞大學校園抗議活動的啟發,Emerson大學的學生也在校園紮營抗議。

類似的示威活動,現在擴展到其他學校,如麻省理工,以及耶魯大學,星期一早上,康涅狄格州New Haven市警方指出,有數十人因非法侵占校園而被捕。

紐約警方表示,他們正在哥倫比亞大學周圍提供「安全走廊」計劃,在某些路線上增加額外的警員。

警方表示,尊重大眾的抗議及示威權利,但指出,如果有人越過那條線並犯罪,紐約警方將採取行動。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。