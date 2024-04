【全國新聞】拜登政府向低中收入家庭提供補助金 購置太陽能設備（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

週一是世界地球日,拜登政府宣布向低中收入家庭提供70億元補助金,給住宅安裝太陽能設備,估計將有90多萬個家庭受惠。

總統拜登是在維珍尼亞州以北一個叢林公園宣布他的氣候政策,向低中收入社區的家庭提供70億元補助金,用來安裝住宅的太陽能設備,同時也會擴大綠色能源訓練職位。

白宮官員表示,這項補助金計劃由環保署發放,週一公佈60個受惠項目,當中加州獲得近2億5千萬元,預計最終可以減少廢氣排放,相等於減少3千萬公噸二氧化碳,而全美的家庭也可以每年節省3.5億元。

環保人士指,拜登政府這項以社區為基礎的太陽能政策,是保護免受化石燃料禍害的最好希望,以保護人類的生態系統。

拜登也設法與共和黨籍國會領袖區分,共和黨人一直主張減少管制石油生產,以降低能源價格,但拜登政府就指,共和黨的政策只對利潤豐厚的油公司得益,而最終可能會損害美國與中國在再生能源方面的優勢。

發放的補助金,除了低中收入家庭受惠之外,西維珍尼亞州政府的項目向住宅和大學宿舍等提供太陽能裝設也會得益。

